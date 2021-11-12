В Литве внук двух праведников мира осуждён за шпионаж в пользу России

Суд в Клайпеде признал виновными в шпионаже в пользу России и приговорил к четырём годам заключения директора Балтийской молодёжной ассоциации "Ювенюс" Алексея Грейчуса, передаёт Литовское национальное радио и телевидение.

Согласно приговору суда, он был завербован ФСБ, и почти четыре года проводил мероприятия на деньги российской разведки, где собирал данные на приглашённых гостей. Он свою вину не признаёт.

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Грейчус – издатель, левый активист, организатор "Бессмертного полка" в Клайпеде, он занимается сохранением советских военных памятников. Он внук Йонаса и Марийоны Грейчус, получивших от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение еврея во время Холокоста.

Его отец – писатель Римантас Грейчус – родился в ссылке в Сибири, но известен просоветскими взглядами. Сам Алексей участвовал в мероприятиях в России и регулярно общался с российскими дипломатами. Его сторонники считают, что преследование Алексея связано с его политической позицией.

По тому же делу осуждён ещё один гражданин Литвы, Миндаугас Туникайтис. Он свою вину признал. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Согласно приговору суда, Туникайтис и Гречус были завербованы одним сотрудником ФСБ, который регулярно выдавал им задания. Россиянин задержан не был.