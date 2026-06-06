В Ливане впервые за много лет открылся аэропорт Каляат

Аэропорт Каляат на севере Ливана открылся после нескольких десятилетий фактического запрета на его эксплуатацию со стороны "Хезболлы". На борту первого официального рейса прибыл премьер-министр Ливана Наваф Салам.

Проиранская группировка "Хезболла" признана террористической в США и Израиле. Евросоюз признает террористическим военное крыло "Хезболлы", но не политическую партию.

Как отмечают ливанские источники, в Бейруте открытие аэропорта рассматривают как один из наиболее заметных символов восстановления государственного контроля и ослабления влияния “Хезболлы”.

Ранее группировка фактически контролировала воздушное сообщение страны через международный аэропорт Бейрута и выступала против запуска других гражданских аэропортов без своего участия. При этом Салам подчеркнул, что Каляат не станет заменой главному аэропорту страны в Бейруте.

Премьер-министр также заявил, что отныне все аэропорты Ливана будут находиться исключительно под контролем государства.