В "ЛНР" при взрыве тяжело ранен "глава местной таможенной службы"

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности страны сообщили во вторник о ранении при взрыве в Луганской области главы таможенной службы самопровозглашённой "ЛНР" Юрия Афанасьевского.

Его подорвали в собственном доме. Пророссийский чиновник получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет РБК-Украина.

По данным источников СМИ, взрыв организовали сотрудники СБУ, но официального подтверждения информации нет. Российские источники и сепаратисты также пока не комментировали данные о покушении.

Украинские медиа называют Юрия Афанасьевского агентом и генерал-майором ФСБ, "финансистом" руководителя "ЛНР" Леонида Пасечника. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, отмечает РБК.

Больше новостей Радио Свобода: