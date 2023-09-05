Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В "ЛНР" при взрыве тяжело ранен "глава местной таможенной службы"

Луганск, иллюстративное фото

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности страны сообщили во вторник о ранении при взрыве в Луганской области главы таможенной службы самопровозглашённой "ЛНР" Юрия Афанасьевского.

Его подорвали в собственном доме. Пророссийский чиновник получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет РБК-Украина.

По данным источников СМИ, взрыв организовали сотрудники СБУ, но официального подтверждения информации нет. Российские источники и сепаратисты также пока не комментировали данные о покушении.

Украинские медиа называют Юрия Афанасьевского агентом и генерал-майором ФСБ, "финансистом" руководителя "ЛНР" Леонида Пасечника. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, отмечает РБК.

Больше новостей Радио Свобода:

Форум

Как прошел день знаний
Embed
Как прошел день знаний

No media source currently available

0:00 0:11:12 0:00

Как прошел день знаний

Москва заявила об атаке дронов, Киев - о ракетном ударе

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG