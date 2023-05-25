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В Лондоне машина врезалась в ворота у резиденции премьер-министра

В Лондоне, в ворота на Даунинг-стрит, где расположены резиденция премьер-министра Великобритания и различные офисы, в четверг врезался автомобиль.

Городская полиция, которая экстренно отреагировала на произошедшее, сообщила о задержании подозреваемого в опасном вождении и нанесении ущерба. Сообщений о пострадавших не поступало. Полиция отмечает, что пока не рассматривает ЧП как связанное с терроризмом.

Глава правительства Риши Сунак в момент инцидента находился внутри резиденции. Впоследствии политик покинул здание, отправившись на запланированную ранее встречу, отмечает Би-би-си.

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