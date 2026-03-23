В Лондоне подожгли машины еврейской скорой помощи "Хацала"

В северном Лондоне неизвестные подожгли четыре машины скорой помощи еврейской некоммерческой организации "Хацала", оказывающей бесплатную экстренную медицинскую помощь.

Инцидент произошёл около 01:40 в районе Голдерс-Грин на Хайфилд-роуд. После поджога в автомобилях взорвались несколько баллонов, из-за чего были выбиты окна в соседнем многоквартирном доме. Пожар тушили шесть расчётов и около 40 пожарных, огонь удалось локализовать к 03:06. Пострадавших нет.

Полиция рассматривает произошедшее как антисемитское преступление на почве ненависти. Подозреваемых ищут.

Жителей близлежащих домов эвакуировали в качестве меры предосторожности, дороги временно перекрывали. Около 30 человек разместили в местном приюте. Полиция усилила патрулирование и ведёт переговоры с религиозными лидерами.

Организация "Хацала" работает в Голдерс-Грин с 1979 года и оказывает бесплатную медицинскую помощь, включая транспортировку в больницы для пациентов Северного Лондона. В Голдерс-Грин проживает большая еврейская диаспора.