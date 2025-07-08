В Лондоне трое признаны виновными в поджоге по заданию ЧВК "Вагнер"

Присяжные в Центральном уголовном суде Лондона (Олд-Бейли) во вторник признали трёх подсудимых виновными по делу о поджоге склада в столице Великобритании, связанного с поставками помощи для Украины, по заказу ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают Reuters и Русская служба Би-би-си.

Обвинительный вердикт вынесен в отношении исполнителей поджога - 23-летнего Джейкима Роуза, 20-летнего Агниса Асмены и 23-летнего Нии Менса.

Присяжные оправдали двух подсудимых - Пола Инглиша и Дмитриюса Паулаускаса. Ещё один обвиняемый, Эштон Эванс, был признан виновным по одному пункту обвинения - в сокрытии информации о терактах - и оправдан по другому. Все подсудимые - британские граждане.

Организаторы — 21-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейком Ривз — ранее признали вину и заявили, что действовали по заказу российской ЧВК "Вагнер".

Склад на востоке Лондона, с которого в частности осуществлялась отправка терминалов спутниковой интернет-связи "Старлинк" в Украину, был подожжён 20 марта 2024 года. Ущерб от огня власти оценили в 1 миллион фунтов стерлингов. Кроме того, как заявлялось в суде, готовился также поджог ресторана и винного магазина, принадлежащих живущему в Лондоне и выступающему против войны в Украине бизнесмену Евгению Чичваркину, и похищение самого Чичваркина.

По версии следствия, непосредственные исполнители могли руководствоваться корыстными мотивами, но за организацией преступления стояли интересы ЧВК "Вагнер". Британские власти ранее признали её террористической организацией.

Глава группировки Дилан Эрл, как пишет Би-би-си, — первый житель Великобритании, которого судили по недавно принятому закону о противодействии шпионажу, диверсиям и иностранному вмешательству. По данным следствия, он вышел на связь с куратором из ЧВК "Вагнер" и занимался организацией поджогов по его заданию.

Приговор Эрлу и Ривзу, а также четверым людям, вердикт в отношении которых был оглашён во вторник, будет объявлен позднее.

Британские власти неоднократно обвиняли Россию и связанные с ней структуры в проведении шпионских и подрывных операций как на территории страны, так и за её пределами. Глава внутренней разведки Великобритании ранее заявлял, что российские агенты стремятся посеять хаос.

Кремль все обвинения отвергает, утверждая, что Лондон необоснованно возлагает на Москву ответственность за любые негативные события.