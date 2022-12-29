В Лондоне умерла "королева панка", модельер Вивьен Вествуд

В Лондоне на 82-м году жизни скончалась британский модельер Вивьен Вествуд, которая носила неофициальный титул "королева панка". В начале 1970-х Вествуд стояла у истоков этой субкультуры. Одна из первых и наиболее известных панк-групп в мире, Sex Pistols, неоднократно выходила на сцену в одежде её авторства.

Вивьен Вествуд (девичья фамилия - Суайр) родилась в деревне Тинтвисл на северо-западе Англии, в 17 лет она вместе с семьёй переехала в Лондон, где отучилась в школе художественного искусства. В середине 1960-х Вествуд познакомилась с Малькольмом Маклареном, одним из создателей и менеджеров Sex Pistols. С ним в 1971-м году она открыла магазин неформальной одежды Let It Rock, ставший культовым в Британии. В 1981-м году Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood.

В начале нулевых она стала заниматься политическим активизмом. Вествуд неоднократно устраивала резонансные уличные акции и перформансы. Так, в 2015-м году она подъехала к дому британского премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, протестуя против добычи сланцевой нефти, а в 2020-м году заперла себя в металической клетке перед зданием уголовного суда в Лондоне, поддержав таким образом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В 2006-м году королева Великобритании Елизавета II присвоила Вествуд титул Дамы-командора Ордена Британской Империи.