В Лондоне задержаны участники акции в поддержку Palestine Action

В Лондоне в субботу был задержан 41 участник акции в поддержку запрещённой в Великобритании организации Palestine Action. Об этом сообщила столичная полиция. Ещё один человек был арестован по подозрению в совершении нападения.

Около 50 демонстрантов собрались у статуи Нельсона Манделы рядом с зданием британского парламента, держа плакаты с надписями"Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action". Задержания прошли в рамках закона о борьбе с терроризмом, согласно которому демонстрация солидарности с организацией, признанной террористической, может быть расценена как уголовное преступление.

На прошлой неделе во время аналогичной акции в Лондоне были арестованы 29 человек. В субботу полиция также произвела задержания на демонстрации в Манчестере. Акции солидарности с Palestine Action прошли в Уэльсе и в Северной Ирландии, но сообщений о задержаниях там не поступало.

Правительство Великобритании внесло Palestine Action в список террористических организаций в начале июля. Основанием для такого шага стало проникновение активистов на военную базу Королевских ВВС и повреждение техники в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

Организация известна акциями прямого действия против израильских и связанных с Израилем компаний в Великобритании, включая оборонного подрядчика Elbit Systems. Их участники блокировали входы на объекты таких компаний, наносили ущерб оборудованию и распыляли краску на здания.

Теперь участие в деятельности группы может грозить 14 годами лишения свободы. Адвокаты Palestine Action безуспешно пытались оспорить решение о запрете, заявив, что это первый случай в истории Великобритании, когда к террористическим организациям приравнена группа, использующая исключительно методы гражданского неповиновения.

Решение властей вызвало критику со стороны правозащитников и оппозиционных политиков, считающих применение антитеррористических норм к подобным протестным движениям чрезмерным и опасным прецедентом.