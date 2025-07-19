В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу на бульваре Санта-Моника

В Восточном Голливуде в Лос-Анджелесе ранним утром в субботу по местному времени автомобиль въехал в толпу людей, пострадали как минимум 28 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Управление пожарной безопасности Лос-Анджелеса (LAFD).

Инцидент произошёл около 2:00 ночи по местному времени на бульваре Вест-Санта-Моника, вблизи одной из местных концертных площадок. По данным LAFD, три человека были доставлены в больницу в критическом состоянии, шесть — в тяжёлом, ещё 19 получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.

На видеозаписях с места происшествия видно, как пострадавшим оказывают помощь на проезжей части и тротуаре. Несколько человек были увезены на носилках, территория оцеплена полицией. Были задествованы 124 сотрудника экстренных служб. Они провели первый осмотр пострадавших и организовали их транспортировку в больницы.

Личность водителя и обстоятельства происшествия пока не сообщаются. Ведётся расследование.