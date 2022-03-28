В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".

Одной из интриг церемонии было возможное обращение к участникам президента Украины Владимира Зеленского. Голливудский актер Шонн Пенн пообещал "уничтожить" американскую киноакадемию, если она откажется предоставить слово Зеленскому. Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны в Украине и поддержать украинский народ "любым способом, который вы можете". На сцене в этот момент находилась актриса Мила Кунис, уроженка Украины, которая вместе с мужем Эштоном Кэтчером собрала для страны миллионы долларов.

Главная премия досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей". Фильм Шан Хейдер также удостоен награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана". Им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер.

Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с картиной "Власть пса".

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй".

Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан "Энканто". Лучшим короткометражным мультфильмом стал "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго.

Премию Киноакадемии в номинации "Лучшая песня" получила Билли Айлиш с "Не время умирать" ("No Time To Die") из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

Картина "Дюна" Дени Вильнева стала триумфатором по числу наград. Она собрала премии в шести номинациях : "Лучший оператор" (Грег Фрэйзер), "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучший звук".