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В лучшие вузы РФ по "военным" квотам зачислили более 4 тысяч человек

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В 2026 году в 18 ведущих университетов России по специальным льготным квотам зачислили более 4,3 тысячи участников войны в Украине и их детей. Это почти в полтора раза больше показателей прошлого года, сообщают "Важные истории".

Около 39% абитуриентов из этой категории поступили в учебные заведения без сдачи ЕГЭ. Из зачисленных по результатам экзаменов свыше 60% набрали баллы ниже проходного уровня прошлого года и не прошли бы по общему конкурсу.

На некоторых образовательных программах поступающие по отдельной квоте заняли более 10% бюджетных мест. Такой объем сформировался за счет перераспределения мест, которые остались невостребованными у других категорий льготников.

  • Льготный порядок зачисления для детей участников вторжения в Украину действует с 2022 года. Позже аналогичную льготу ввели для вдов участников войны.
  • Всего в 2025 году в российские вузы по квоте для участников войны и их семей поступили 28,4 тысячи человек. Это на 74% больше, чем в 2024 году, писали "Ведомости".
  • В 2024 году обычные абитуриенты жаловались, что не смогли поступить в вузы, поскольку часть мест была занята родственниками военных.
  • В 2025 году Госдума приняла поправку, которая позволяет участникам войны и их детям бесплатно поступать в тот же вуз после отчисления.
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