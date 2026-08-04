В лучшие вузы РФ по "военным" квотам зачислили более 4 тысяч человек

В 2026 году в 18 ведущих университетов России по специальным льготным квотам зачислили более 4,3 тысячи участников войны в Украине и их детей. Это почти в полтора раза больше показателей прошлого года, сообщают "Важные истории".

Около 39% абитуриентов из этой категории поступили в учебные заведения без сдачи ЕГЭ. Из зачисленных по результатам экзаменов свыше 60% набрали баллы ниже проходного уровня прошлого года и не прошли бы по общему конкурсу.

На некоторых образовательных программах поступающие по отдельной квоте заняли более 10% бюджетных мест. Такой объем сформировался за счет перераспределения мест, которые остались невостребованными у других категорий льготников.