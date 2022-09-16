В Луганске – взрыв в здании прокуратуры "ЛНР". Прокурор погиб

В Луганске произошёл взрыв в здании прокуратуры так называемой "ЛНР". Об этом сообщают как украинские, так и российские СМИ и телеграм-каналы.

На видео с места событий можно заметить, что взрыв произошёл на третьем этаже административного здания. Представители сепаратистов "ЛНР" сообщили, что есть погибшие и раненые, их число не называется. "Донбасс.Реалии" утверждает, что взрыв произошёл в кабинете так называемого прокурора "ЛНР" Сергея Горенко. Сообщалось, что он пострадал. Впоследствии телеграм-каналы российских военкоров сообщили, что Горенко погиб. Эти сообщения подтвердил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы "ЛНР". Также сообщается о ранении его заместителя. По предварительным данным, в кабинете сработало взрывное устройство.

Луганск, подконтрольный поддерживаемым Россией сепаратистам с 2014 года, расположен далеко от линии фронта. На подконтрольных России территориях Украины нередко совершаются покушения на российских и сотрудничающих с Россией чиновников.