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Трансляция выступления Путина в Лужниках на ТВ прервалась

На московском стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя - ведущие говорят об этом событии как о "возвращении в родную гавань".

Ведущие концерта постоянно вспоминают войну, которую ведёт Россия в Украине, не называя, однако, её войной. Они утверждают, что российские военные борются в Украине "с нацизмом". Выступил, в частности, отец полевого командира "ДНР" Владимира Жоги, он же "Воха", который погиб под Волновахой и получил звание Героя России.

Актёр Дмитрий Певцов заявил, что верит в то, что украинцы, белорусы и русские скоро будут составлять единый многонациональный народ. Актёр Владимир Машков прочитал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада. Олег Газманов спел песню "Офицеры" и песню со словами: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна". Выступила также группа "Любэ" с военными песнями "Давай за" и "Комбат".

Выступил также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян, представитель МИД России Мария Захарова.

Затем началось выступление президента России Владимира Путина. В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид", якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат. Трансляция выступления Путина в эфире "России-24" по неизвестным причинам прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов.

На трибунах десятки тысяч людей с флагами РФ и символикой так называемой специальной военной операции - буквой Z, георгиевскими лентами. Ещё несколько десятков тысяч, не попавших на трибуны, стоят у стадиона. По данным МВД, собрались более 200 тысяч человек.

Сообщалось о том, что на концерт свозили сотрудников бюджетных предприятий. Некоторые из них начали покидать акцию до её окончания.

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