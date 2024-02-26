В Люберцах осудили владелицу кафе: она выгнала из него "бойца с фронта"

В подмосковных Люберцах суд оштрафовал на 45 тысяч владелицу одной из местных кофеен Алёну Полякевич - за то, что она выгнала из заведения участника войны с Украиной. Женщину признали виновной в нарушении статьи административного кодекса о дискредитации действий российской армии.

Как сообщает "Медиазона", на прошлой неделе Полякевич опубликовала в своих соцсетях пост, в котором рассказала, как в её кафе зашёл "боец с фронта". По словам владелицы заведения, военный начал вести по-хамски, и ей пришлось "улаживать ситуацию".

"Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе бойцы есть в моём списке", - написала Поляквеич.

Скриншот поста опубликовали несколько патриотических пабликов. В одном из них также говорилось, что некие "активисты", среди которых есть "бойцы СВО", пришли в заведение в Люберцах, но их "вновь отказались" обслуживать. После этого они вызвали сотрудников полиции и "написали коллективное заявление".