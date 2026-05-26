В Магадане против пенсионерки возбудили дело о донатах ФБК

В Магадане в отношении пенсионерки Тамары Крюковой возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, сообщает "ОВД-Инфо".

По словам Крюковой, ее обвиняют в отправке ФБК трех пожертвований по тысяче рублей в начале 2022 года. Она уточнила, что не помнит эти переводы.

В начале апреля у Крюковой пришли с обыском. У нее изъяли загранпаспорт, телефон, банковскую карту сестры и все денежные сбережения. Сейчас Крыкова находится под подпиской о невыезде.

В апреле 2024 года Крюкову приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей из-за постов во "ВКонтакте" о войне в Украине. Её признали виновной по трем эпизодам уголовной статьи об оправдании терроризма в интернете. Помимо штрафа, ей на два года запретили администрировать сайты.

Поводом для уголовного дела, по словам подруги Крюковой, стали посты во "ВКонтакте", в которых она высказывалась против убийств мирных жителей в Украине.

Ранее на нее составили 12 административных протоколов, по каждому из которых признали виновной.

Крюкову внесли в перечень террористов и экстремистов.