В Магадане против пенсионерки возбудили дело о донатах ФБК

В Магадане в отношении пенсионерки Тамары Крюковой возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, сообщает "ОВД-Инфо".
По словам Крюковой, ее обвиняют в отправке ФБК трех пожертвований по тысяче рублей в начале 2022 года. Она уточнила, что не помнит эти переводы.
В начале апреля у Крюковой пришли с обыском. У нее изъяли загранпаспорт, телефон, банковскую карту сестры и все денежные сбережения. Сейчас Крыкова находится под подпиской о невыезде.
В апреле 2024 года Крюкову приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей из-за постов во "ВКонтакте" о войне в Украине. Её признали виновной по трем эпизодам уголовной статьи об оправдании терроризма в интернете. Помимо штрафа, ей на два года запретили администрировать сайты.
Поводом для уголовного дела, по словам подруги Крюковой, стали посты во "ВКонтакте", в которых она высказывалась против убийств мирных жителей в Украине.
Ранее на нее составили 12 административных протоколов, по каждому из которых признали виновной.
Крюкову внесли в перечень террористов и экстремистов.
- Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистским в 2021 году, а в 2025 году его внесли в список террористических организаций. Руководство ФБК называет преследование за пожертвования фонду политическим.
- К апрелю 2026 года, по подсчетам "Медиазоны", по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты Фонду борьбы с коррупцией. Как правило, приговоры не связаны с лишением свободы, однако несколько человек были приговорены к реальным срокам.
- В 2025 году ЕСПЧ признал преследование ФБК властями России незаконным и политически мотивированным.