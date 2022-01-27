В Магасе похищен ингушский оппозиционный блогер

В Магасе люди в масках и камуфляже похитили ингушского блогера, члена партии "Гражданская инициатива" Адама Хамчиева. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно, — передаёт редакция Кавказ.Реалии.

Похищение произошло утром в четверг, 27 января, около шести утра, рассказали знакомому Хамчиева соседи блогера. Когда Хамчиев открыл дверь, один из соседей слышал крики и нецензурную брань. Активисты утверждают, что в социальных сетях появилась новость о задержании Хамчиева полицией и о том, что при обыске у него был найден пистолет.

На странице “Гражданской инициативы” размещено видео, на котором Хамчиева сажают в автомобиль. "На кадрах видно, что похитители приехали как минимум на трёх машинах - две тонированные Нивы и "Солярис", - говорится в описании ролика.

За день до своего похищения, 26 января, Хамчиев направил изданию "Кавказский узел" копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Ингушетии Корейша Гулиева, в котором сообщает о поступивших в его адрес угрозах физической расправы, — сообщает редакция.

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