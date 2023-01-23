В Махачкале полицейских отстранили от работы после смерти задержанного

Начальника отдела полиции Советского района Махачкалы и трёх его заместителей отстранили от работы на время служебной проверки. 20 января в этом отделе избили задержанного, который впоследствии умер от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Дагестан, по результатам проверки "будет принято решение о целесообразности пребывания данных сотрудников в ОВД". Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

В республиканской прокуратуре заявили, что по делу задержаны трое подозреваемых – в ближайшее время решится вопрос о заключении их под стражу на время расследования. Кто именно был задержан, не сообщается. Телеграм-канал Mash Gor без указания источника информации сообщил, что это трое полицейских.

По официальной версии, 20 января задержанный якобы помог скрыться участнику перестрелки, поэтому он был доставлен в отдел полиции по Советскому району. По информации издания "Черновик", речь идет о местном жителе Курбане Далгатове, сотрудники полиции применяли к нему пытки. "Были нанесены удары током в область сердца", - цитирует издание неназванного родственника погибшего.