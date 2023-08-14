В Махачкале произошёл взрыв, есть погибшие

В Махачкале на одной из городских автозаправок произошёл мощный взрыв, начался пожар, есть погибшие.

В МЧС сообщили о трёх погибших. Mash утверждает, что число погибших возросло до восьми, а пожар перекинулся на соседние дома. По данным "Базы", число погибших увеличилось до 10, раненых - около 50, среди них дети. Есть угроза повторного взрыва.

Телеграм-каналы публикуют видео с места ЧП, на кадрах виден сильный пожар и горящие припаркованные рядом с заправкой автомобили.

Издание "Медуза" со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв призошёл в здании автосервиса, произошло возгорание, и уже затем огонь перебросился на АЗС "Нафта-24".

Отмечается, что автосервис и заправка находятся в районе торгового центра "Глобус".

О причинах взрыва пока информации нет.

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