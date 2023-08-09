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В Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие

Иллюстративное фото

В Махачкале в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме пострадали четыре человека. Они получили различные травмы и ожоги. Об этом сообщает Кавказ.Реалии .

Повреждения получили около 20 квартир в жилом доме по улице Айвазовского, работают спасатели.

Сотрудники МЧС эвакуировали 150 человек, из них более 30 детей, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города. В администрации также сообщили, что среди раненных двое детей. Местная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

  • В январе в многоквартирном доме в Хасавюрте произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. Пострадали пять человек – двое из них были госпитализированы.
  • В июле 2021 года после взрыва газа жилом доме в Махачкале были тяжело ранены три человека. У здания обрушились стена и крыша.

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