В Махачкале произошёл взрыв в жилом доме. Есть пострадавшие

В Махачкале в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме пострадали четыре человека. Они получили различные травмы и ожоги. Об этом сообщает Кавказ.Реалии .

Повреждения получили около 20 квартир в жилом доме по улице Айвазовского, работают спасатели.

Сотрудники МЧС эвакуировали 150 человек, из них более 30 детей, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города. В администрации также сообщили, что среди раненных двое детей. Местная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.