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В Махачкале совершено нападение на убежище для жертв домашнего насилия

Сотрудник полиции и Светлана Анохина, архив

В Махачкале совершено нападение на убежище для жертв домашнего насилия. В нём участвовали несколько чеченцев и сотрудники местной полиции. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии сообщила правозащитница Светлана Анохина.

Нападение произошло в тот момент, когда она говорила с корреспондентом по телефону. Несколько мужчин ворвались в квартиру, используемую в качестве убежища. Анохину и четырёх девушек силой выволокли из квартиры и несколько раз ударили. Предположительно, напавдавшие приехали за чеченкой, скрывающейся в квартире. Сейчас они заперлись с ней в одном помещении.

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