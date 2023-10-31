В Махачкале задержаны 83 участника антисемитской акции

83 участника антисемитской акции в аэропорту Махачкалы были задержаны по делу о массовых беспорядках. Полицейские провели более 50 обысков, сообщает Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Утром в понедельник в МВД заявили, что установлены 150 участников беспорядков. На тот момент были задержаны 60 человек.
Как пишет Кавказ.Реалии, в понедельник обыск прошел у журналиста дагестанской газеты "Новое дело" Идриса Юсупова, причем ему запретили вызвать адвоката. У Юсупова изъяли всю технику и доставили на допрос, после которого отпустили. Он проходит по делу о массовых беспорядках в качестве свидетеля.
Утром 31 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что работа аэропорта полностью восстановлена: на сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 – на вылет. "Билеты быстро раскупаются, этой совершенно глупой и бесполезной "акцией" людей напугать не удалось", – написал Меликов в своем телеграм-канале.
Уголовное дело о массовых беспорядках взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, расследование будет передано в главное следственное управление.
- От нескольких сот до полутора тысяч человек вечером в воскресенье, 29 октября, захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилетом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона. Участники антисемитской акции сначала находились за пределами аэропорта, они проверяли выезжающие машины и паспорта находящихся в них людей. Они снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта, заходя в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги.
- Полицейские сначала не принимали мер, они лишь пытались успокоить толпу, заявляя, что они "понимают" состояние людей и собравшиеся "не чужие" для них. После того как люди прорвались на летное поле, в аэропорт зашли бойцы Росгвардии. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.
Форум