В Мали повстанцы ведут новое наступление

В Мали коалиция повстанцев из джихадистской группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (связана с "Аль-Каидой", признанной во многих странах террористической организацией) и туарегского Фронта освобождения Азавада в минувшие выходные возобновила наступление на позиции правительственных сил и воюющего на их стороне российского "Африканского корпуса". Агентство France Presse и Международное французское радио сообщили о серии атак в ряде районов страны.

Два месяца назвал в результате наступления повстанческих группировок правительственные войска потеряли важный город Кидаль на севере страны. Был убит министр обороны Мали, "Африканский корпус" понёс потери.

Сейчас основные бои идут в районе города Анефис на севере Мали. Сообщалось, однако, о боевых столкновениях и в центральных районах.

Мониториговые каналы в воскресенье сообщили о том, что в Мали в ходе боёв за Анефис был сбит вертолёт Ми-24, на борту, как утверждается, были в том числе российские военные. Сообщается о гибели всех, кто был в вертолёте, число погибших неизвестно.

"Африканский корпус" пока не комментировал эти сообщения. 4 июоля он сообщил, что "подразделения Африканского Корпуса совместно с Армией Мали успешно ведут боевые действия по отражению нападения на мирные города". В телеграм-канале корпуса говорится об успешном отражении атак.