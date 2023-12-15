В Мариуполе произошёл пожар - вероятно, после ракетного удара

В подконтрольном России Мариуполе в ночь на пятницу произошёл крупный пожар. По ряду сообщений как российских, так и украинских источников, он стал результатом ракетного обстрела. Возгорание произошло на территории Бетонного завода, зарево было видно издалека.

Пётр Андрющенко, до российского вторжения занимавший должность советника мэра Мариуполя и активно комментирующий события в городе, отметил, что, по его данным, взрывов в городе было два - один на территории Бетонного завода, второй неподалёку оттуда, в комплексе Порт-сити. Утверждается, что российские военные хранили там технику. По данным Андрющенко, есть потери и среди личного состава российских войск. Независимых подтверждений этих сообщений нет. Официально украинские военные не комментировали возможный ракетный удар.

Российские власти Донецкой области (в российской терминологии ДНР) утверждают, что ВСУ "выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя". Тип ракет, места прилёта и последствия не уточняются.