В Марий Эл ликвидирована организация "Человек и закон"

Апелляционная инстанция Марий Эл 19 декабря утвердила решение о ликвидации правозащитной организации "Человек и закон", принятое в конце августа. Об этом сообщается в соцсетях правозащитников, говорится в публикации на сайте Идель.Реалии.

В организации рассказали, что 19 декабря в Нижнем Новгороде прошло заседание Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, который утвердил принятое в конце августа Верховным судом Марий Эл решение о ликвидации организации. Исковое заявление о ликвидации правозащитной организации подало Министерство юстиции.

– Мы уверены, что государство совершает огромную ошибку, уничтожая правозащитные организации по всей России. Люди остаются один на один с системой, совершенно беззащитные перед произволом со стороны органов государственной власти, – пишут представители "Человек и закон". – Мы не согласны с утверждениями, что наша организация "злостно и систематически нарушает закон" и считаем, что выявленные в результате проверки Минюста нарушения не могут быть основанием для ликвидации старейшей правозащитной организации Марий Эл.

"Человек и закон" была учреждена в 1999 году. Ее работа ориентирована на защиту прав человека и гражданина при обращении в государственные органы. Правозащитники вели многие дела о пытках, которым подвергались жители республики. После отказов в справедливом судебном решении на территории России жалобы потерпевших получали оценку в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

7 декабря 2022 года "Человек и закон" получила консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. Такой статус даёт организации возможность участвовать в работе вспомогательных органов ООН, давать экспертные оценки, в частности и о положении в России.