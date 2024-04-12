В марте военные суды выносили по 34 приговора в день за оставление части

Количество приговоров, вынесенных российскими военными судами по уголовным делам о самовольном оставлении части, достигло пика в марте этого года, сообщает "Медиазона".

По информации издания, которое собрало данные гарнизонных и окружных военных судов, за март этого года было вынесено 684 приговора по делам об оставлении части. Таким образом, в марте военные судьи выносили примерно по 34 приговора по этой статье каждый рабочий день.

Всего с начала 2024 года в военные суды поступило около 2,3 тысячи дел о побеге со службы, а с начала мобилизации – почти 7,4 тысячи дел. Большинство из них приходятся на Московскую, Свердловскую и Оренбургскую области. Медиазона отмечает, что суды зачастую выносят условные приговоры по таким делам, чтобы подсудимый мог вернуться на службу.

По данным издания, рост количества дел по статье о самовольном оставлении части начался после объявления в России так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Вскоре после этого Госдума приняла ряд законов, ужесточающих военную службу. В частности, было введено уголовное наказание за самовольное оставление места службы в период военного положения или мобилизации, которое теперь составляет от трех до десяти лет лишения свободы.

Как подсчитала "Медиазона", по более строгой статье о дезертирстве в суды с начала мобилизации передали уже 254 дела. По статье о неисполнении приказа – 536 дел.