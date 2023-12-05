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В Майами умерла Хуанита Кастро, сестра Фиделя и Рауля Кастро

Хуана де ла Каридад "Хуанита" Кастро Рус прожила в США несколько десятилетий. Она боролась за свержение своих братьев
Хуана де ла Каридад "Хуанита" Кастро Рус прожила в США несколько десятилетий. Она боролась за свержение своих братьев

4 декабря в США в возрасте 90 лет скончалась младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро, Хуанита Кастро. Американский испаноязычный телеканал Univision сообщил, что Кастро умерла от естественных причин в одной из больниц Майами.

Она покинула Кубу в 1964 году из-за разногласий с братьями о Кубинской революции 1959 года и поселилась в Майами. Она открыла благотворительную аптеку и проработала в ней несколько десятилетий. Сестра братьев-коммунистов пыталась добиться свержения прокремлёвского режима Фиделя. Она сотрудничала с ЦРУ. "Голос Америки" обращает внимание на её сотрудничество с ЦРУ под кодовым именем "Донна".

"Для тех, кто живет на Кубе, я дезертир, потому что уехала и осудила существующий режим. Для многих в Майами я – персона нон грата, так как являюсь сестрой Фиделя и Рауля", писала она в своих мемуарах.

Её брат Фидель умер в 2016 году в Гаване, а второй брат, 92-летний Рауль, ушедший в 2021 году с поста лидера кубинской коммунистической партии, продолжает жить на Кубе.

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