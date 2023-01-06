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В Мексике произошли беспорядки после ареста сына наркобарона Эль Чапо

Беспорядки в Кулиакане (2019 год)

В городе Кульякан на западе Мексики вспыхнули беспорядки - после того, как полиция утром в четверг арестовала сына известного наркобарона Эль Чапо. Перестрелка произошла в том числе в местном аэропорту.

Операцию прокомментировал министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль. По его словам, сыну Эль Чапо Овидио Гусман-Лопесу предъявлены обвинения в том, что он возглавлял отделение наркокартеля Синалоа, основанного его отцом. Содействие операции оказали США, куда, как ожидается, будет экстрадирован Гусман-Лопес.

По словам губернатора штата Синалоа Рубена Роша, во время беспорядков в четверг были убиты не менее 10 человек, в том числе семь сотрудников правоохранительных органов и местные жители. Сторонники главы наркокартеля поджигали автомобили, строили из них баррикады, а также напали на аэропорт, чтобы помешать перевозке Овидио Гусман-Лопеса в Мехико.

Авиакомпания Aeromexico сообщила о том, что в четверг утром в результате стрельбы несколько пуль попало в фюзеляж ее самолета, который готовился к полёту в Мехико. Утверждается, что никто не пострадал.

В 2019 году мексиканские власти уже арестовывали сына Эль Чапо. Тогда после крупных беспорядков в городе власти приняли решение его отпустить, чтобы избежать масштабного кровопролития. В Соединённых Штатах Овидио Гусман-Лопес объявлено в розыск. Его отец Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо (Коротышка) дважды получал тюремные сроки в Мексике и дважды бежал из заключения. Сейчас он отбывает пожизненный срок в США, суд признал его виновным в 2019 году в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Как утверждается, после него наркокартель возглавили его сыновья.

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