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В Мелитополе в результате обстрела загорелся гостиничный комплекс

В аннексированном Мелитополе в результате обстрела загорелся гостиничный комплекс "Привал охотника". Об этом сообщил представитель российской администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов.

По предварительным данным, два человека погибли, десять ранены. "Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из под завалов", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Врио российского губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что две ракеты HIMARS были сбиты средствами ПВО, четыре достигли цели. Он отметил, что база отдыха полностью разрушена.

  • 7 декабря стало известно, что на российского замглавы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Издание "База" со ссылкой на следователей сообщило, что взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда дома, где живет Волыка. В результате взрыва в доме вылетели стёкла в окнах вплоть до девятого этажа, уточнило издание Astra. По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал.

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