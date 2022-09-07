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В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"

Мелитополь во время оккупации

В оккупированном российскими войсками городе Мелитополь, который находится на юге Запорожской области Украины, вечером в среду произошёл взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.

Информацию о взрыве подтвердил член назначенной Россией оккупационной администрации Владимир Рогов. Он обвинил украинскую сторону в совершении теракта. По его словам, данные о пострадавших уточняются.

Движение "Мы вместе с Россией" было создано после того, как российские военные взяли Мелитополь и другие территории юга Украины под контроль. Оно выступает за присоединение оккупированных территорий к РФ. Обеспечением работы штабов организации занимаются "Общероссийский народный фронт" и партия "Единая Россия".

Украинские СМИ уточняют, что штаб движения в Мелитополе находился в здании почты на улице Ломоносова, и что там занимались непосредственно подготовкой к референдуму.

Накануне в городе Бердянск Запорожской области в результате взрыва тяжёлые ранения получил российский комендант.

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