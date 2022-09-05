В Мельбурне художник после критики закрасил антивоенную фреску

Австралийскому художнику Питеру Ситону из-за критики пришлось закрасить фреску с обнимающимися украинским и российским военными, которую он нарисовал на стене дома в Мельбурне. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам художника, его работа символизировала призыв к мирному урегулированию отношений между Россией и Украиной.

Однако некоторые сравнили его работу с российской пропагандой, а другие говорили, что фреска демонстрирует ложное моральное равенство двух сторон.

"Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены обнимающиеся насильник и жертва?" - возмутился сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романив.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал произведение Ситона "крайне оскорбительным для всех украинцев".

Ситон извинился за свою работу, заявив, что она была "неуклюжей". По его словам, он не думал, "что она будет так плохо воспринята". В этой связи он решил ее закрасить, чем он, по его словам, занимался до глубокой ночи.