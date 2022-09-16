В "Мемориале" заявили о попытке рейдерского захвата его помещения

Общество "Мемориал" обвиняет российские власти в попытке рейдерского захвата его помещения на улице Каретный ряд в центре Москвы. Сегодня, как сообщил "Мемориал", в Тверском суде Москвы проходят предварительные слушания по иску об обращении имущества в доход Российской Федерации.

Как говорится в сообщении "Мемориала", опубликованном в социальных сетях, после того, как российские власти в конце прошлого года подали иски о ликвидации "Международного Мемориала" - владельца помещения на Каретном ряду - правление организации решило пожертвовать здание Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал". Эта организация была основана в 1990 году и занималась научно-исследовательской работой.

Сделка была заключена, а "Международный Мемориал" ликвидирован судебным решением. 12 сентября, как говорится в сообщении, исполнительный директор ликвидированного "Международного Мемориала" Елена Жемкова и исполнительный директор НИПЦ "Мемориал" Борис Беленкин получили повестки в суд — по делу о "признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, обращения имущества и взыскания денежных средств в доход РФ". Был наложен также арест на их банковские счета.

"Нет ни одного юридического основания для признания сделки недействительной: попытку захвата помещения Мемориала в пользу государства мы оцениваем как рейдерскую и политическую" - говорится в сообщении "Мемориала".

29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество "Мемориал", также признанное в России НКО-"иноагентом". Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал" эти решения не касались.

В июне было объявлено о создании нового правозащитного общества "Мемориал" без образования юридического лица.