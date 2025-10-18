В мэрии Нефтеюганска и дома у заместителя главы администрации Павла Гусенкова прошли обыски. Об этом сообщают телеграм-канал Baza и "Правда УрФО".

Утверждается, что Гусенкова подозревают в содействии продаже муниципальных активов и недвижимости без аукциона по минимальной цене. По данным "Правда УрФО", речь, в частности, может идти о реализации активов МУП "Школьное питание", которое возглавлял бывший депутат думы Нефтьюганска Виктор Федин. Утверждается, что в 2023 году он организовал продажу имущества предприятия по заниженной стоимости.

"Имущество было реализовано за 18,7 млн рублей, притом что стоимость указанных объектов недвижимости на момент продажи составляла более 41 млн рублей", – сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в особо крупном размере. В марте суд отправил Федина в СИЗО.

Кроме того, следователи изучают детали продажи сети муниципальных аптек "Фармация". Как пишет "Правда УрФО", имущество было продано без конкурса. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Павел Гусенков занял пост заместителя главы Нефтеюганска в 2022 году. До этого он возглавлял нефтеюганскую межрайонную прокуратуру.