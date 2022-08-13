В мэрии Омска прошли обыски после обрушения дома

В Омске после обрушения части жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело о халатности, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. В Департаменте городского хозяйства и Фонде капитального ремонта прошли обыски.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту неисполнения решения суда в отношении должностных лиц Фонда капитального ремонта. Дела объединены в одно производство.

По версии следствия, обрушение стены дома произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным. Как пишет агентство ТАСС, прошлой осенью прокуратура уже выявляла нарушения законодательства о капитальном ремонте в этом доме. Тогда Областной суд вынес решение о необходимости провести ремонт в доме, в том числе капитальный ремонт фасада, до конца 2021 года.

Активист Даниил Чебыкин обратил внимание на то, что многие СМИ опубликовали видео обрушения без звука или позже заменили ролик. Он связывает это с тем, что за кадром звучит женский голос: "А за что мой сын под пулями на СВО? Вот за это? Чтобы приехал, и жить негде будет?"

13 августа мэр города Сергей Шелест сообщил, что 11 жильцов дома, в том числе один ребенок, размещены в пункте временного пребывания.