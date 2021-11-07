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В мессенджере Telegram появилась первая официальная реклама

Павел Дуров

7 ноября в мессенджере Telegram стали появляться первые официальные рекламные сообщения, запуск которых ранее анонсировал Павел Дуров, основатель мессенджера. Как информирует "Медуза", сообщения с пометкой "sponsored" размещаются во многих крупных каналах под последним вышедшим постом.

Администраторы сетуют, что не видят, какие именно рекламные посты появляются у них в каналах и не могут повлиять на характер размещаемой у них рекламы.

Мессенджер Telegram начал тестировать официальные рекламные объявления 4 ноября. В крупных каналах появилось сообщение, опубликованное в канале Дурова.

По словам основателя мессенджера Telegram, реклама появится только в больших телеграм-каналах, число подписчиков которых не менее одной тысячи. Рекламные материалы не будут показывать в чатах и группах. Ожидается, что у пользователей будет возможность отключать рекламные объявления в Telegram.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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