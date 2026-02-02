В метро Москвы могут выборочно досматривать телефоны пассажиров

В московском метро могут выборочно досматривать телефоны пассажиров. Эти меры вводятся в соответствии с приказом Минтранса от 4 февраля 2025 года, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Утверждается, что проверку устройств могут проводить "в случае необходимости" в дополнение к существующим мерам безопасности. Согласно приказу Минтранса, досмотр проводится "посредством включения и проверки работоспособности".

Юрист Михаил Салкин рассказал РБК, что сотрудники метрополитена не могут выписывать штрафы за отказ включить телефон при досмотре, но они вправе не пропустить человека в метро.

Как пишет "Интерфакс", ранее в СМИ появилась информация, что в Москве, по аналогии с Санкт-Петербургом, начали проверять телефоны на входе в метро. В конце января вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объяснил проверки в метро "повышенными мерами безопасности".