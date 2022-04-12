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В метро Нью-Йорка в результате стрельбы погибли несколько человек

В районе станции метро "36-я улица", Нью-Йорк, 12 апреля 2022 года

Несколько человек погибли, не менее 13 получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка на станции "36-я улица" в районе Бруклин. СМИ пишут о пятерых убитых, но официального подтверждения этому пока нет.

Стрельба произошла около 8:30 по местному времени (15:30 по Москве). Полиция разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, он был в противогазе и одет в оранжевый рабочий жилет.

Поступали сообщения о действующих взрывных устройствах на платформе, но полиция Нью-Йорка эти сообщения не подтвердила.

Другие подробности пока неизвестны.

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