В Мексике вблизи Канкуна бандиты убили нескольких туристов

В мексиканском городе Тулум в штате Кинтана-Роо на побережье Карибского моря (именно здесь расположены Канкун и другие самые известные в мире местные курорты) жертвами перестрелки бандитов в баре стали две иностранные туристки, ещё три туриста ранены. Об этом сообщила 22 октября местная прокуратура. По информации агентства AFP, две погибшие женщины - гражданки Германии и США\Индии. Ранены трое туристов из Германии и Нидерландов.

Наемные убийцы зашли в бар и открыли шквальный огонь по всем посетителям без разбора. Следователи считают, что перестрелка вспыхнула из-за вражды между местными бандами продавцов наркотиков.

Тулум - одна из заметных туристических достопримечательностей Мексики, здесь находятся руины цивилизации майя. Ежегодно, особенно до пандемии, сюда приезжали сотни тысяч иностранцев. Однако в последние годы во всей курортной полосе так называемой "Ривьеры Майя" участились столкновения между враждующими преступными группировками. В прошлом июне в этих местах так же были убиты два туриста и один ранен.