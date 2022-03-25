В МГУ не будут преподавать "Политическую журналистику"

Администрация факультета журналистики МГУ имени Ломоносова отказалась от модуля "Политическая журналистика". Об этом сообщили "Коммерсанту" студенты.

Пресс-служба факультета уточнила, что модуль перестанет быть самостоятельным и что решение приняли "для оптимизации" - политическую журналистику объединят в один модуль с социальной журналистикой.

В пресс-службе факультета также утверждают, что в последние годы интерес к модулю политической журналистики якобы снижался, что повлияло на решение учёного совета об объединении с социальной журналистикой.

Однако собеседник "Коммерсанта" сообщил, что в последние годы конкурс на политическую журналистику, наоборот, заметно вырос. Он не исключает, что решение об объединении модулей "могло быть политическим".

Модуль политической журналистики появился на факультете журналистики МГУ в 2013 году. Это одна из специализаций, которую выбирают студенты после общих двух курсов обучения.