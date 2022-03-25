В МГУ не будут преподавать "Политическую журналистику"

Администрация факультета журналистики МГУ имени Ломоносова отказалась от модуля "Политическая журналистика". Об этом сообщили "Коммерсанту" студенты.
Пресс-служба факультета уточнила, что модуль перестанет быть самостоятельным и что решение приняли "для оптимизации" - политическую журналистику объединят в один модуль с социальной журналистикой.
В пресс-службе факультета также утверждают, что в последние годы интерес к модулю политической журналистики якобы снижался, что повлияло на решение учёного совета об объединении с социальной журналистикой.
Однако собеседник "Коммерсанта" сообщил, что в последние годы конкурс на политическую журналистику, наоборот, заметно вырос. Он не исключает, что решение об объединении модулей "могло быть политическим".
Модуль политической журналистики появился на факультете журналистики МГУ в 2013 году. Это одна из специализаций, которую выбирают студенты после общих двух курсов обучения.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал "Настоящее Время", "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Многие журналисты вынуждены были покинуть страну.
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