21 апреля в МГУ открылся факультет искусственного интеллекта под руководством младшей дочери Владимира Путина, возглавляющей Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ, Катерины Тихоновой, пишет T-invariant.

Как выяснило издание, факультет открыт при финансовой поддержке олигарха Олега Дерипаски. Стоимость коммерческого обучения — около 500 тысяч рублей в год, всего планируется 36 бюджетных и платных мест на бакалавриате и столько же в магистратуре. Деканом стал профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.

Отечественные технологии, которые планируется разрабатывать на факультете, суверенны только на бумаге, пишет издание: в реальности разработки зависят от Китая.

В частности, суперкомпьютер "МГУ-270", запущенный в 2024 году специально под задачи ИИ, собран на чипах Nvidia, закупленных через китайскую компанию под вымышленным брендом Solar Peak. При этом доступ к технике закрыт даже для сотрудников Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, которые строили первые три университетских суперкомпьютера. По мнению крупнейшего российского специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова, супервычислитель может стоить до 250 миллионов долларов.

Также один из ключевых партнеров Тихоновой ВТК (в частности, на деньги банка ее институт проводит ежегодный форум Data Fusion Awards и вручает премии) с марта 2026 года тестирует китайские графические процессоры (GPU, Graphics Processing Unit) — предположительно Huawei Ascend 910C, который Huawei позиционирует как аналог запрещенного США к поставкам в Китай и Россию Nvidia H100. В 2024 году The Wall Street Journal писала, что китайские интернет-гиганты и операторы связи тестируют новейший процессор Huawei Ascend 910C, который сопоставим с чипом H100 от Nvidia.

Кроме того, МГУ сотрудничает с университетом в Шэньчжэне, следует из новости о совместном создании двух лабораторий. Первая — лаборатория наноструктурированных оптоэлектронных функциональных материалов и устройств, вторая — лаборатория алгоритмов искусственного интеллекта и их приложений.

Ученые Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне занимаются обучением искусственного интеллекта для дронов, рассказывал на российско-китайском ЭКСПО в Харбине начальник управления по науке и исследованиям вуза Дмитрий Штарев.

В 2022 году младшая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова, занимающая должность главы фонда "Иннопрактика", стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей. В 2023 году ее фонд приобрел долю компании "Геоскан" – крупнейшего в России производителя гражданских авиационных беспилотников, а также программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных.

Reuters, Bloomberg, BBC и другие СМИ называли Катерину Тихонову младшей дочерью Путина. Кремль официально не подтверждал и не опровергал эту информацию.

После начала войны России в Украине ЕС, США и Великобритания ввели санкции против Тихоновой, а также еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.