В Милане стартовали зимние Олимпийские игры-2026

В Италии началась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 22 февраля. Впервые в истории они проходят в двух городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Шоу проходит на миланском стадионе "Сан-Сиро" и, как ожидается, соберёт более 70 тысяч зрителей, а также мировых звезд.

В Играх примут участие около трёх тысяч спортсменов почти из 100 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта и 16 дисциплинах.

Российские спортсмены, допущенные к участию в нейтральном статусе, в церемонии открытия не участвуют. Всего в соревнованиях в Италии заявлены 13 индивидуальных российских атлетов. Все они из-за продолжающейся войны против Украины выступят в нейтральном статусе – без флага и без гимна. В командных соревнованиях россияне участвовать не смогут. Меньше – шесть человек – от России были представлены только в царские времена – на Олимпиаде в Лондоне в 1908 году.

Впервые в истории Игр будут зажжены две олимпийские чаши одновременно — в Милане на Арке Мира и в Кортина д'Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии выбраны два горностая — Тина и Мило. Их имена — отсылка к городам, принимающим соревнования. По задумке создателей, любознательные, спортивные и жизнерадостные Тина и Мило воплощают собой современный и динамичный дух Италии.

