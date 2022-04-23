В министерствах и госкомпаниях могут появиться "политруки"

Администрация президента России (АП) порекомендовала внедрить в федеральных министерствах, ведомствах и госкомпаниях институт заместителей руководителей по информационно-политической работе. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к АП.

По словам собеседников издания, идея идея родилась еще в прошлом году, а сейчас "стала особенно актуальной". Эти чиновники будут отвечать за информирование работников о политической повестке, а также вести мониторинг эмоционального климата и настроений в коллективах.

В ходе предвыборной кампании в прошлом году, как утверждает "Коммерсантъ", в ряде государственных учреждений быи выявлены "проблемы с лояльностью к действующему курсу власти". Реакцией на это стала идея вернуться к советской практике формирования "единого смыслового и информационного поля в ведомствах". Эта идея получила новый импульс после российского вторжения в Украину в конце февраля. О необходимости её воплощения сотрудники АП говорили на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, проходившем с 7 по 9 апреля в подмосковном санатории "Сенеж". Сотрудников, которые будут воплощать эту идею, источники "Коммерсанта" называют "политруками" или "кадровиками".