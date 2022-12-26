В Минске бывшего следователя приговорили к 11 годам колонии

Минский городской суд приговорил бывшего следователя Евгения Юшкевича к 11 годам тюрьмы. Его признали виновным в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Судья освободила Юшкевича от уголовной ответственности по статьям об оскорблении Александра Лукашенко и оскорблении представителя власти за истечением срока давности.

Юшкевича задержали в апреле 2021 года в Минске. О его деле почти ничего неизвестно. Суд проходил в закрытом режиме, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Юшкевич закончил юридический факультет Белорусского госуниверситета. Затем работал внештатным сотрудником в прокуратуре Минска и пять лет следователем в Следственном комитете. В 2017 году он ушёл с должности и стал заниматься Android-разработками.

В 2020 году Юшкевич основал проект ByChange для переподготовки отставных и уволенных по политическим мотивам сотрудников силовых ведомств. Юшкевич также публиковал инсайды из МВД и Следственного комитета.

В мае 2021 года Лукашенко своим указом лишил Юшкевича звания старшего лейтенанта юстиции запаса. Тогда же чинов лишились более 80 бывших сотрудников силовых ведомств и работников органов прокуратуры.

Правозащитники считают бывшего следователя политзаключённым .