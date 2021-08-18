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В Минске идёт обыск у журналистов агентства БелаПАН

Редакция независимого информационного агентства БелаПАН

В Минске в среду утром начались обыски у журналистов независимого информационного агентства БелаПАН.

Следственные действия проходят у корреспондента Ирины Турчиной, редактора Александра Зайцева и бухгалтера Екатерины Боевой, сообщается на сайте агентства.

Главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков не выходят на связь.

О причинах обысков пока ничего не известно.

14 января в ходе обыска в редакции БелаПАН в Минске с отрудники правоохранительных органов изъяли рукописные записи, документы, несколько десятков жёстких дисков и жесткий диск сервера локальной сети.

Обыск состоялся в рамках уголовного дела, которое завели на бывшего заместителя директора агентства, журналиста Андрея Александрова по статье "об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественной порядок".

  • После прошлогодних массовых протестов против итогов президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, в стране значительно усилилось давление на независимые СМИ. В частности, в Беларуси были признаны экстремистскими крупнейшее новостное издание Tut.by, а также телеканал "Белсат" и спортивный сайт Tribuna.com. В редакциях нескольких изданий прошли.
  • В прошлом году в Белорусской ассоциации журналистов зарегистрировали 480 задержаний сотрудников СМИ, 97 административных арестов и по меньшей мере 62 случая прямого физического насилия в отношении журналистов.

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