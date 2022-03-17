В Минске нашли повешенным польского дезертира Эмиля Чечко

В Минске обнаружен повешенным бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года перешёл границу и попросил убежища в Беларуси. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

В сообщении ведомства говорится, что тело 25-летнего Чечко было обнаружено в квартире, где он жил. Рассматриваются версии как самоубийства, так и убийства. Другие подробности пока не сообщаются.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в последний раз Чечко появлялся на публике накануне, он участвовал в стриме, в котором говорил, что в Украине якобы воюют "польские фашисты".

Польский военнослужащий перешёл границу с Беларусью 16 декабря 2021 года. Он заявил, что не согласен с политикой властей Польши. Его выступления неоднократно транслировались по белорусскому телевидению. Дезертир, в частности, утверждал, что польские солдаты якобы расстреляли на границе сотни мигрантов, причём некоторых застрелил он лично. Эти слова ничем не были подтверждены. В Польше против Чечко возбудили уголовное дело за дезертирство.