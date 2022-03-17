Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Минске нашли повешенным польского дезертира Эмиля Чечко

Эмиль Чечко

В Минске обнаружен повешенным бывший польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в декабре прошлого года перешёл границу и попросил убежища в Беларуси. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

В сообщении ведомства говорится, что тело 25-летнего Чечко было обнаружено в квартире, где он жил. Рассматриваются версии как самоубийства, так и убийства. Другие подробности пока не сообщаются.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в последний раз Чечко появлялся на публике накануне, он участвовал в стриме, в котором говорил, что в Украине якобы воюют "польские фашисты".

Польский военнослужащий перешёл границу с Беларусью 16 декабря 2021 года. Он заявил, что не согласен с политикой властей Польши. Его выступления неоднократно транслировались по белорусскому телевидению. Дезертир, в частности, утверждал, что польские солдаты якобы расстреляли на границе сотни мигрантов, причём некоторых застрелил он лично. Эти слова ничем не были подтверждены. В Польше против Чечко возбудили уголовное дело за дезертирство.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG