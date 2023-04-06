В Минске осудили соперника Лукашенко на выборах президента

Суд в Минске приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева к году и шести месяцам колонии общего режима по делу о грубом нарушении порядка. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

По версии следствия, Дмитриев трижды участвовал в акциях протеста и блокировал движение транспорта. Политик признал вину и заявил, что старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, ему приходилось выходить на проезжую часть.

Дмитриева задержали в январе 2023 года. По информации Следственного комитета Беларуси, помимо того, что политик принимал активное участие в уличных акциях протеста, он также якобы контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон, что, по версии следствия, "свидетельствует о координации его политической деятельности из-за рубежа".