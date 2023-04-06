В Минске осудили соперника Лукашенко на выборах президента

Суд в Минске приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева к году и шести месяцам колонии общего режима по делу о грубом нарушении порядка. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
По версии следствия, Дмитриев трижды участвовал в акциях протеста и блокировал движение транспорта. Политик признал вину и заявил, что старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, ему приходилось выходить на проезжую часть.
Дмитриева задержали в январе 2023 года. По информации Следственного комитета Беларуси, помимо того, что политик принимал активное участие в уличных акциях протеста, он также якобы контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон, что, по версии следствия, "свидетельствует о координации его политической деятельности из-за рубежа".
- Андрея Дмитриева впервые задержали в августе 2021 года, но потом отпустили под подписку о неразглашении. Тогда он не смог пояснить, по какому уголовному делу его задерживали, но сказал, что "список статей там огромный, запомнить невозможно", и пообещал, что будет оставаться в Беларуси "до последнего".
- Дмитриев участвовал в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата. По озвученным ЦИК данным, он получил 1,2% голосов избирателей. Сразу после выборов он требовал пересчета результатов и заявил о поддержке Светланы Тихановской.
- После массовых протестов 2020 года в Беларуси, вызванных результатами президентских выборов, Лукашенко начал репрессии против несогласных. Из страны уехали не менее 13 тысяч человек. В белорусских тюрьмах находится как минимум 1487 политических заключённых. Среди них – политики, журналисты, правозащитники и гражданские активисты.
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