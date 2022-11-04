В Минске двух активистов отправили в колонию за поджог машины чиновника

Суд в Минске приговорил Захара Таразевича и Антона Лысова к 7,5 и 10 годам колонии усиленного режима по делу о поджоге автомобиля председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Алексея Волкова. Об этом сообщает правозащитный проект "Вясна".

Суд признал их виновными в "умышленном уничтожении чужого имущества". С Лысова также взыскали сумму в размере 1 855 белорусских рублей и 70 копеек (более $743), а с Тарасевича – 239 белорусских рублей и 10 копеек (около $96).

О поджоге машины председателя Государственного комитета судебных экспертиз стало известно 1 октября 2021 года. До того, как Волков занял этот пост, он работал в Следственном комитете и вел дела против политзаключенных, в том числе занимался делом Сергея Тихановского.

Антон Лысов, по данным правозащитников, является гражданином России и до приезда в Минск он жил в Чебоксарах. Захар Таразевич – житель Минской области, на момент задержания ему только исполнилось 18 лет.