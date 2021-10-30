В Минске задержана представитель "Белсата" Ирина Славникова

Ночью 30 октября в минском аэропорту была задержана представительница телеканала "Белсат" в Беларуси Ирина Славникова. Она прилетела из Египта, встречавшие её родственники не смогли её дождаться, сообщает "Белсат".

Заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Дзиковицкий написал в фейсбуке, что Славникова была задержана вместе с мужем Александром Лойко.

"Белсат" – спутниковый телеканал, создан по договору Министерства иностранных дел Польши и Польского общественного телевидения (TVP) в 2007 году. Вещание ведётся преимущественно на белорусском языке, некоторые передачи передачи и интервью выходят на русском языке.

Как сообщает телеканал "Настоящее время", "Белсат" активно освещает протесты в Беларуси. Многие журналисты неоднократно подвергались суду и аресту. В ноябре 2020 журналистки телеканала Катерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы за трансляцию мирной акции в память о Романе Бондаренко с "Площади перемен", в феврале 2021 года они были осуждены на два года лишения свободы.

В июле 2021 года информационные ресурсы телеканала "Белсат" – его сайт и страницы в соцсетях – признаны экстремистскими.