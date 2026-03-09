В Минске журналисту Добровольскому дали срок по делу о госизмене

Минский городской суд приговорил журналиста Павла Добровольского к девяти годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Процесс проходил в закрытом режиме. Подробности дела неизвестны. По данным СМИ, обвинение может быть связано с профессиональной деятельностью журналиста во время акций протеста 2020 года.

Добровольского задержали 22 января 2025 года, спустя несколько месяцев после возвращения домой из-за границы.

Павел Добровольский работал в белорусских и зарубежных медиа. Его последним местом работы было независимое агентство "БелаПАН", которое Минск признал экстремистским формированием и ликвидировал.

В октябре 2022 года главного редактора Ирину Левшину, директора издания в 2018–2021 годах Дмитрия Новожилова, замдиректора в 2014–2018 годах Андрея Александрова и его жену Ирину Злобину приговорили к лишению свободы сроком от четырёх до 14 лет. Их признали виновными в госизмене, экстремизме и организации массовых беспорядков.