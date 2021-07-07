Сотрудники минской милиции пришли в католический кафедральный собор Пресвятой Девы Марии в центре города с сообщением о нарушении закона. Поводом стало исполнение в здании религиозного гимна "Магутны Божа" ("Могучий Бог"). Об этом сообщил в фейсбуке епископ Юрий Кособуцкий. Ранее Александр Лукашенко угрожал исполнителям песни.

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"Магутны Божа" (авторское название — "Молитва") — стихотворение белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой, написанное в 1943 году, оно было положено на музыку. После Второй мировой войны автор жила в эмиграции, работала на Радио Свобода и активно участвовала в жизни белорусского сообщества. Песня была популярна у эмигрантов, а в начале 90-х предлагалась специальной комиссией белорусского Верховного Совета как государственный гимн страны.

Сейчас гимн регулярно исполняется оппозицией. Минско-Могилевская католическая архиепархия призвала исполнить его в храмах 3 июля, когда в стране отмечается День независимости. Однако часть белорусского общества считает песню гимном коллаборационистов. 2 июля Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь праздника, предостерёг католиков от исполнения. "Смотрите, нарвётесь", — цитировало его слова государственное агентство "БелТА".

О приходе милиции сообщил в фейсбуке епископ Юрий Кособуцкий. По его словам, милиционеры пришли в собор 4 августа, на следующий день после исполнения. По его словам, сотрудники сами не знали, какую именно норму закона нарушили верующией. "Гимн "Магутны Божа" – это прежде всего молитва за наше отечество и за наш народ — написал он, отметив, что песня объединяет в стране не только верующих всех ветвей христианства, но и люди, не отожествляющие себя с религией.