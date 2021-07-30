В мире отмечен рост торговли людьми в период пандемии

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Каждый день тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки преступников. Точных данных нет, но по приблизительным оценкам ООН, около 25 миллионов человек по всему миру являются жертвами принудительного труда и сексуальной эксплуатации. Как сообщает телеканал "Евроньюс", число жертв продолжает расти.



Представитель нигерийского Агентства по борьбе с торговлей людьми рассказал журналистам, что людей набирают из разных мест, доставляют их в пункт назначения. Контрабандисты внушают попавшим к ним людям, что они кому-то должны. Захваченных людей заставляют подписывать обязательство вернуть якобы уже потраченные на них деньги, речь идёт о десятках тысячах долларов с одного человека.



В пандемию преступники воспользовались ухудшением материального положения многих людей. По данным группы экспертов Совета Европы, в мире резко активизировалась вербовка людей через Интернет.